Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in der Kaiserslauterer Innenstadt unwohl. Ein Grund: Immer wieder gibt es Auseindersetzungen am Einkaufszentrum "K in Lautern". Was kann man dagegen tun und was muss passieren, damit sich die Menschen in Kaiserslautern wieder sicherer fühlen. Darüber haben Hans Kästner, Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), Lena Wilking, Vorsitzende des Jugendparlaments Kaiserslautern, Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes, und SWR-Reporterin Viktoria Machleidt im SWR-Live-Talk diskutiert.