Kokain, Ecstasy und Co: Polizei Kaiserslautern nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Die Polizei Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben sechs Verdächtige festgenommen. Sie sollen unter anderem mit Kokain und Ecstasy gehandelt haben.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei acht Wohnungen in Kaiserslautern, eine in Weilerbach und eine in Neuwied durchsucht. Dabei fanden die Ermittler der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem Chemikalien zur Herstellung von Amphetaminen, 10.000 Tabletten Ecstasy, Kokain und Marihuana. Darüber hinaus hat die Polizei drei Autos sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe beschlagnahmt.

Polizei Kaiserslautern kam Verdächtigen im Frühjahr auf die Schliche

Nach den Durchsuchungen haben die Polizeibeamten in Kaiserslautern sechs verdächtige Personen im Alter zwischen 23 und 45 Jahren festgenommen. Wegen Flucht- und teilweise Wiederholungsgefahr kamen die sechs Männer in Untersuchungshaft in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Polizei war den Verdächtigen bereits im April auf die Spur gekommen. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.