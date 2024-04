Leiche in brennendem Auto in Kaiserslautern entdeckt

Am frühen Donnerstagmorgen brannte ein Auto in Kaiserslautern. Einsatzkräfte fanden in dem Wagen eine Leiche.

Wie die Polizei mitteilt, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem brennenden Fahrzeug in der Europaallee in Kaiserslautern aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe das Auto vollständig gebrannt. Der Wagen stand laut Polizei in einer Parkbucht in der Nähe eines Autohauses. Während das Auto gelöscht wurde, habe man eine leblose Person in dem Wagen entdeckt. Nach Angaben der Beamten stehen bislang weder die Todes- noch die Brandursache fest. Auch sei die Identität der Person noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Leiche soll obduziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.