Ab heute findet im Strecktalpark in Pirmasens wieder das kostenlose Gesundheits- und Fitnessprogramm „Mach mit bleib fit“ statt. Die ursprünglich aus der Not der Corona-Pandemie entwickelte Veranstaltung unter freiem Himmel bietet auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit dazu, fit in den Feierabend zu starten. Interessierte können bis Ende August abends vielfältige Angebote von Yoga und Pilates bis hin zu Jumping und Dance-Fit nutzen.