Im Juni leisteten sich mehrere Motorradfahrer auf der B270 bei Pirmasens ein Rennen. Dabei verunglückte ein Biker tödlich. Nun muss einer der Beteiligten ins Gefängnis.

Der Biker war nach Ansicht der Richter des Pirmasenser Amtsgerichts an einem illegalen Motorradrennen auf der B270 von Pirmasens nach Kaiserslautern beteiligt. Einer der Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Mittelleitplanke. Er wurde über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Verurteilter Biker beging Fahrerflucht

Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Obwohl der nun Verurteilte den Unfall bemerkt hat, so sind sind sich die Richter sicher, soll er einfach weggefahren sein.

Alkohol und Drogen bei tödlichem Unfall bei Pirmasens im Spiel

Wie sich später herausgestellt hat, hatte er 0,6 Promille Alkohol im Blut und stand unter dem Einfluss weiterer Drogen. Außerdem hatte er keinen Motorrad-Führerschein und an seiner Maschine war ein falsches Kennzeichen angebracht.

Motorradfahrer muss ins Gefängnis

Wegen dieser vielen Straftaten verurteilten ihn die Richter des Amtsgerichts in Pirmasens zu zwei Jahren Haft - ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.