Motorradfahrer stirbt bei Pirmasens

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der B270 bei Pirmasens tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich, als der 41-Jährige eine Rechtskurve nahm.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann mit seiner Maschine aus Pirmasens kommend in Richtung Waldfischbach-Burgalben (Kreis Südwestpfalz) unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Mittelleitplanke. Er wurde über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall wurde der 41-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Unfallhergang soll geklärt werden

Ein Gutachter wurde mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden.