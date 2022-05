Auf einer Landstraße in Fischbach im Kreis Südwestpfalz ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Während des Rettungshubschraubereinsatzes war die L487 kurzzeitig gesperrt.