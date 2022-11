Polizei Pirmasens appelliert an Autofahrer im Herbst vorsichtig zu fahren

Rutschige Straßen, Wildwechsel und schlechte Sicht. Der Herbst ist für Autofahrende nicht einfach. Die Polizei Pirmasens empfiehlt gerade jetzt umsichtig zu fahren.

Gründe für Unfälle im Herbst seien Laub auf den Straßen, dichter werdender Nebel oder der erste Bodenfrost. Gerade feuchtes Laub und eine schlechte Reifenhaftung erhöhten Bremswege deutlich. Die Polizei appelliert daher an Autofahrerinnen und Autofahrer, Winterreifen aufzuziehen und die Geschwindigkeit der winterlichen Witterung anzupassen. Wichtig sei ebenfalls regelmäßig die Fahrzeugbeleuchtung zu kontrollieren und die Scheibenwischer zu checken.

Viele Wildunfälle rund um Pirmasens

Gerade in der dunklen Jahreszeit seien auch Wildtiere länger und früher unterwegs. Autofahrende müssten gerade auch in den Morgenstunden schon mit Wildtieren rechnen. Seit Anfang September hat es allein rund um Pirmasens schon 38 Wildunfälle gegeben.

Polizei Pirmasens rät Fußgängern zu Kleidung mit Reflektoren

An Fußgänger oder Radfahrer appelliert die Polizei in Pirmasens helle Kleidung, Signal- oder Neonfarben oder Reflektoren zu tragen, um so sichtbarer zu sein und das Unfallrisiko zu minimieren. Dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmer seien in 25 Meter Entfernung zu erkennen. Radfahrer oder Fußgänger, die reflektierende Kleidung tragen würden, seien bereits auf 140 Meter sichtbar.