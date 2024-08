Tödlicher Streit in Zweibrücken: Haftbefehl erlassen

per Mail teilen

In Zweibrücken wurde am Mittwochnachmittag wohl bei einem Streit ein 26-jähriger Mann tödlich verletzt. Jetzt wurde gegen seinen Mitbewohner Haftbefehl erlassen.

Nach der tödlichen Auseinandersetzung in Zweibrücken am Mittwochnachmittag hat das Amtsgericht Zweibrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft jetzt Haftbefehl gegen den 45-jährigen Mitbewohner des Verstorbenen erlassen. Der dringende Tatverdacht: Totschlag.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge den Rettungsdienst verständigt. Dieser habe vor einem Wohnhaus im Stadtteil Bubenhausen den 45-Jährigen blutend gefunden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 45-jährigen Verletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht - jetzt muss er in Untersuchungshaft.

Bewohner verletzten sich in Zweibrücken mit Stichwaffe

Im Haus fanden die Polizisten am Mittwoch kurze Zeit später einen 26-jährigen, schwer verletzten Mann. "Er erlag wenig später seinen Verletzungen", teilt das Polizeipräsidium mit. Eine Obduktion hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft mittlerweile ergeben, dass er an einer Stichverletzung starb. Vermutlich habe es einen Streit zwischen den beiden Mitbewohnern gegeben. Dabei sollen sich beide mit einer Stichwaffe verletzt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. "Weitere Angaben zu Geschehensablauf und Fortgang der Ermittlungen können derzeit auch auf Nachfrage nicht erteilt werden. Die Ermittlungen dauern an", heißt es seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft.

Mehrere Gewaltdelikte in Stadtteil von Zweibrücken

Im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen gab es zuletzt mehrere Gewaltdelikte. Im Juni wurden zwei Tote in einer Wohnung gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Frau vermutlich von ihrem ehemaligen Partner getötet, der sich dann das Leben genommen hat.

Vor knapp einem halben Jahr gab es ebenfalls ein Gewaltverbrechen in dem Stadtteil. Ein Mann soll seine Ehefrau im Keller getötet haben. Kurz vor der Urteilsverkündung verstarb der Angeklagte in Untersuchungshaft. Offenbar hat er sich laut Staatsanwaltschaft in seiner Zelle umgebracht.

Bürgermeister Christian Gauf (CDU) sagte, die Stadt sei auch mit Sozialarbeitern vor Ort, trotzdem gebe es immer wieder Gewalttaten - vor allem in der Webenheimstraße.