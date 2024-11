Diebe stehlen 700-Kilo-Walze von Firmengelände

per Mail teilen

Diebe haben in Pirmasens eine Walze von einem Firmengelände gestohlen. Ganz leicht dürfte das nicht gewesen sein - laut Polizei wiegt sie 700 Kilo.

Wie genau die Diebe vorgegangen sind, sei noch Teil der Ermittlungen heißt es von der Polizei. Sie nimmt jedoch an, dass ein Kran oder Ähnliches zum Einsatz kam, um die über 700 Kilo schwere Walze abzutransportieren.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Es sei eher unwahrscheinlich, dass es sich um einen Gelegenheitsdiebstahl handelt. Dafür sei das Gerät zu schwer. Den Wert schätzt die Polizei auf knapp 15.000 Euro. Es handele sich um eine handgeführte Walze mit Dieselmotor.

Das Firmengelände in Pirmasens am Stockwald sei nicht eingezäunt, insofern könnten die Diebe in der Nacht vom 05. auf den 06. November ohne Probleme dorthin gelangt sein. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise, da den aufwendigen Abtransport des Gerätes möglicherweise jemand beobachtet haben könnte.