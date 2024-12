Schnupfen, Husten oder Bauchschmerzen beim Weihnachtsfest: Kann keiner gebrauchen, passiert aber. Hilfe gibt es in den kommenden Tagen bei den Ärztlichen Bereitschaftspraxen in der Region.

Zwischen den Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr haben viele Arztpraxen in der Region zu. Erkältung und andere Infekte sind trotzdem unterwegs. Wer sich was einfängt und Hilfe braucht - bei leichten gesundheitlichen Beschwerden - kann sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Allerdings kann es dort über die Feiertage auch recht voll werden.

Praxen gibt es in der Westpfalz in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel, Pirmasens und Zweibrücken. Darüber hinaus gibt es noch Ärztliche Bereitschaftspraxen in Homburg, Birkenfeld und Meisenheim.

Feiertage: Bereitschaftspraxen in Region Kaiserslautern länger geöffnet

Zuständig für die Bereitschaftspraxen ist die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz. Die hat die Öffnungszeiten der Praxen nach eigenen Angaben vorübergehend ausgeweitet, damit die gesundheitliche Versorgung der Menschen zwischen den Jahren sichergestellt ist.

Und in den kommenden Tagen ist dort mehr Personal im Einsatz als an anderen Tagen im Jahr. Geöffnet haben die einzelnen Praxen in der Westpfalz zwischen den Jahren zu unterschiedlichen Zeiten.

Bereitschaftspraxen in der Westpfalz & die Öffnungszeiten: Ärztliche Bereitschaftspraxis Kaiserslautern, Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 22 Uhr) Ärztliche Bereitschaftspraxis Kirchheimbolanden, Westpfalz Klinikum, Dannenfelser Str. 36, 67292 Kirchheimbolanden (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 17 Uhr) Ärztliche Bereitschaftspraxis Kusel, Westpfalz Klinikum, Im Flur 1, 66869 Kusel (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 17 Uhr) Ärztliche Bereitschaftspraxis Pirmasens, Städtisches Krankenhaus, Pettenkoferstr. 13-15, 66955 Pirmasens (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 22 Uhr) Ärztliche Bereitschaftspraxis Zweibrücken, Nardini Klinikum St. Elisabeth, Kaiserstraße 14, 66482 Zweibrücken (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 17 Uhr) Weitere Praxen gibt es hier: Ärztliche Bereitschaftspraxis Homburg , Universitätsklinikum des Saarlandes, Kirrberger Str. 100, 66424 Homburg (Unterschiedliche Öffnungszeiten zwichen den Jahren - unter anderem 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 8 bis 24 Uhr / Neujahr 8 bis 24 Uhr)

Ärztliche Bereitschaftspraxis, Birkenfeld , Schneewiesenstr. 20, 55765 Birkenfeld (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 17 Uhr)

Ärztliche Bereitschaftspraxis Meisenheim, Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg 32, 55590 Meisenheim (Öffnungszeiten bis Neujahr von 9 bis 17 Uhr) Wer in eine Ärztliche Bereitschaftspraxis will, sollte sich vorher genau informieren, ob die Einrichtung auch tatsächlich zu diesem Zeitpunkt geöffnet hat - zum Beispiel auf der Internetseite des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes .

116 117 - Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes

Rund um die Uhr besetzt ist der Patientenservice 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Die Nummer ist kostenfrei. Hier sollte man auch immer zuerst anrufen, wenn man Beschwerden hat.

An der 116 117 sitzt medizinisch geschultes Personal, das zuerst die Beschwerden einschätzt und dann entscheidet, wohin es den Patienten schickt - bei akuten Beschwerden in eine Ärztliche Bereitschaftspraxis oder in die Notaufnahme eines Krankenhauses. In Notfällen sollte man immer die Notrufnummer 112 wählen.

Wann die 116 117 wählen und wann den Notruf 112? Beispiele, wann die 116 117 zu kontaktieren ist: starke Erkältung mit Fieber

anhaltender Brechdurchfall

starke Hals- oder Ohrenschmerzen

akute Bauchschmerzen

akuter Harnwegsinfekt

akute Rückenschmerzen Beispiele, wann die 112 zu wählen ist: schwere Atemnot

Bewusstlosigkeit

starke Brustraum- oder Herzbeschwerden

akute Krampfanfälle

Verbrennungen oder Vergiftungen

Strom- oder Ertrinkungsunfälle

Unfälle mit Verdacht auf starke Verletzungen

Keine Bereitschaftspraxis mehr in Landstuhl

Im Kreis Kaiserslautern gab es bis vor einem Jahr auch noch eine Bereitschaftspraxis - in Landstuhl am Nardini-Klinikum. Die Praxis dort wurde zum 1.1.2024 geschlossen. Seitdem müssen Menschen aus dem Kreis Kaiserslautern den Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Kaiserslautern aufsuchen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es dort wegen der Schließung nicht mehr Andrang, weil die Öffnungszeiten angepasst wurden.

Auswirkungen hat die Schließung der Bereitschaftspraxis in Landstuhl aber auf die Notaufnahme des Nardini-Klinikums. "Da die Patientinnen und Patienten weiterhin die bekannten Wege zum Krankenhaus nutzen, sind wir im hohen Maße mit zusätzlichen ambulanten Fällen belastet, die eindeutig nicht in die Krankenhausambulanz gehören", erklärt ein Sprecher des Krankenhauses.

Hierzu gehören beispielsweise Atemweginfekte, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Rückenschmerzen oder kleinere Freizeitunfälle. Wer mit solchen Beschwerden in die Notaufnahme kommt, muss mit langen Wartezeiten rechnen, sagt der Sprecher des Nardini-Klinikums in Landstuhl. Denn: "In einer Notfallambulanz geht es nicht darum, wer als erster behandelt werden will. Die Reihenfolge orientiert sich immer an der medizinischen Dringlichkeit."

Notdienste für Apotheken, Zahnärzte und Augenärzte

Wer zwischen den Jahren keinen Hausarzt braucht, sondern einen Zahnarzt, einen Augenarzt oder eine Apotheke - der findet auch Hilfe bei einem Notdienst. In Kaiserslautern gibt es am Westpfalz-Klinikum auch einen Augenärztlichen Notdienst. Der hat bis Neujahr zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Unter anderem an Heiligabend und Silvester von 0 bis 7 Uhr und 19 bis 24 Uhr. Am 1. und 2. Weihachtsfeiertag und an Neujahr von 0 bis 24 Uhr.

Die genauen Öffnungszeiten stehen im Internet - auch für Apotheken und Zahnärzte:

Hilfe bei psychischer Krise

Wer über die Feiertage, Silvester oder Neujahr in einer psychischen Krise steckt, findet ebenfalls Unterstützung bei der 116 117. Die Experten dort können einen psychiatrischen Bereitschaftsdienst vermitteln.

Außerdem kann man sich an die Telefonseelsorge Pfalz wenden. Das Angebot ist kostenfrei und rund um die Uhr besetzt - unter der Telefonnummer 0800 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.