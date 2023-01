Kliniksterben in Rheinland-Pfalz geht weiter

In der Corona-Krise waren Krankenhäuser für viele die Lebensrettung, jetzt droht einigen Kliniken in Rheinland-Pfalz das Aus: Vor ein paar Wochen hat das Krankenhaus in Adenau angekündigt, zu schließen. Vorgestern hat das Krankenhaus in Bad Ems angekündigt, dass es schließt. Ursache in beiden Fällen: wirtschaftliche Probleme. Das Ganze könnte erst der Anfang sein. Nach einer aktuellen Umfrage gehen in Rheinland-Pfalz 65 Prozent der Klinikbetreiber davon aus, dass sie die Bilanz für das vergangene Jahr 2022 mit einem Minus abschließen. Eine Besserung der Lage ist momentan nicht in Sicht. Seit 2020 haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums sieben Kliniken im Land geschlossen beziehungsweise angekündigt, zu schließen.