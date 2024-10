Kerwe in Kaiserslautern verabschiedet sich mit Feuerwerk

Schluss, aus, vorbei! Am Montagabend ist die Oktoberkerwe in Kaiserslautern zu Ende gegangen. Als Dankeschön an die Besucher gab es wieder das traditionelle Abschlussfeuerwerk.

"Ooooooh!", "aaaaaah!", "uiiiiiiii!" - Punkt 21 Uhr war es am Montagabend soweit - die erste Feuerwerksrakete vom Abschlussfeuerwerk der Oktoberkerwe 2024 in Kaiserslautern steigt in den Himmel. Anfangs steigen die Raketen nur vereinzelt auf - immer wieder kurze Pausen zwischen den schönen Bildern am Himmel.

Doch dann nach wenigen Minuten nimmt das Feuerwerk an Fahrt auf. Immer mehr Feuerwerkskörper steigen in den Himmel, formen wunderschöne Bilder in die Nacht. Viele Besucher freuen sich über das Spektakel.

Stundenlange Vorbereitung für das Feuerwerk auf der Kerwe

Bis es aber soweit ist und das Feuerwerk gezündet werden kann, braucht es viel Vorbereitung. Darum haben sich diesmal Christa und Hans Hübner gekümmert. Das Ehepaar ist seit Jahrzehnten im Pyrotechnik-Geschäft, hat sich auch schon damals auf der Landesgartenschau in Kaiserslautern um mehrere Feuerwerke gekümmert. Für die Oktoberkerwe haben sie ihr Arsenal auf dem DLRG-Gelände in der Nähe des Messeplatzes aufgebaut.

"Ich hoffe, dass es den Leuten gefällt", sagt Christa Hübner kurz vor dem Start des Abschlussfeuerwerks. "Es ist natürlich immer abhängig vom Wetter. Wir haben in den letzten Tagen immer den Wetterbericht geschaut - da stand noch, dass es neblig sein soll. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen für das Feuerwerk. Aber da haben wir heute Abend doch nochmal Glück gehabt."

So sah das vorbereitete Feuerwerk auf dem DLRG-Gelände für die Oktoberkerwe in Kaiserslautern vor der Zündung aus.

Schausteller organisieren Abschlussfeuerwerk

Seit vielen Jahren kümmern sich die Schausteller darum, dass es am Ende von Mai- und Oktoberkerwe ein Feuerwerk für die Kerwebesucher gibt. Jeder Schausteller zahlt dafür sogenannte Werbungskosten an die Stadt. Diese werden dann unter anderem dafür genutzt, um das Abschlussfeuerwerk zu bezahlen.

"Wir sehen das als kleines Dankeschön an unsere Besucher, die uns die Treue gehalten haben und hier auf den Festplatz kommen", sagt Susanne Henn-Marker, die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Pfalz-Saar. "Den Besuchern wollen wir zum Abschluss nochmal was tolles bieten. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir das Feuerwerk stattfinden lassen. Das ist dann nochmal ein Highlight am Ende der Kerwe."