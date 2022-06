Stadtrat stimmt Plan für Asternweg zu

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Bau AG soll am Asternweg in Kaiserslautern zwei neue Gebäude mit insgesamt 45 sogenannten Übergangswohnungen errichten. Das hat der Stadtrat gestern Abend entschieden. Das sind Wohnungen für Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Nach Angaben der Stadt sollen dann die Bewohner am Asternweg in diese Wohnungen ziehen, damit die bestehenden Gebäude saniert oder abgerissen werden können. Außerdem hat sich die Bau AG nach Angaben der Stadt bereit erklärt, Sozialwohnungen im Astern- oder Geranienweg zu bauen.