Kaiserslautern droht am Sonntag ein Verkehrschaos

per Mail teilen

Die Polizei befürchtet im Vorfeld des DFB-Pokalspiels am Sonntag in Kaiserslautern ein Verkehrschaos rund um die Stadt. Grund sind Baustellen auf zwei Zugstrecken und der A6.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind wegen Bauarbeiten sowohl die Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern als auch die zwischen Pirmasens und Kaiserslautern gesperrt. Es sei nicht möglich, ersatzweise ausreichend viele Busse zur Verfügung zu stellen.

Viele Fans werden wohl auf das Auto umsteigen

Daher befürchtet die Polizei nach eigenen Angaben ein Verkehrschaos in der Stadt, wenn Zweitligist Kaiserslautern in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Freiburg trifft. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15:30 Uhr.

Viele Fans würden wegen der Streckensperrungen mit Autos und Bussen anreisen. Allerdings gibt es auch auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern Baustellen. Daher rät die Polizei allen Fans, möglichst früh nach Kaiserslautern anzureisen und die ausgewiesenen Park&Ride-Plätze zu nutzen, weil es direkt am und um den Betzenberg keine Parkplätze gibt.