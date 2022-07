Streit unter Nachbarn: Mann rastet wegen Pfütze im Keller aus

per Mail teilen

Ein Streit unter Nachbarn endete in Kaiserslautern mit einer Anzeige. Dabei wollte eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses eigentlich nur den Garten gießen.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Oststadt von Kaiserslautern Zubehör gekauft, um den Garten des Anwesens am Abend bewässern zu können. Den Gartenschlauch schloss die 50-Jährige im Keller des Hauses an, der von den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam genutzt wird.

Nachbar droht mit Schlägen wegen Pfütze im Keller

Am Tag darauf habe dann ein Nachbar gegen ihre Wohnungstür gehämmert und sie wegen ihrer Bewässerungsanlage übel beschimpft und beleidigt. Die Frau gab gegenüber der Polizei außerdem an, dass der Mann behauptet habe, sie habe den Keller unter Wasser gesetzt. Daraufhin habe er ihr Schläge angedroht.

Gartenschlauch und Rasensprenger offenbar gestohlen

Als die Frau danach in den Keller ging, um sich die vermeintliche Überschwemmung anzuschauen, entdeckte sie laut Polizei nur eine kleine Pfütze. Dabei habe sie jedoch bemerkt, dass sowohl der Gartenschlauch als auch der Rasensprenger nicht mehr da waren. Noch sei unklar, wer die Sachen gestohlen habe.

Polizisten durch das Fenster beleidigt

Als die Polizei mit dem Nachbar sprechen wollte, reagierte der 52-Jährige aggressiv. Er weigerte sich, aus der Wohnung zu kommen und redete nur durch das geöffnete Fenster mit den Beamten und beleidigte sie dabei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. "Dann wird er Gelegenheit haben, sich persönlich oder über einen Anwalt zu äußern", so die Polizei abschließend.