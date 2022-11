Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen in Kaiserslautern gefasst

per Mail teilen

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der in Kaiserslautern mehrere Autos aufgebrochen haben soll. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

IMAGO IMAGO / McPHOTO

Der Mann soll am Dienstag in der Innenstadt von Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge aufgebrochen haben. Er soll die Scheiben der Autos eingeschlagen und das Innere nach Wertgegenständen durchsucht haben. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein.

Bargeld und mögliches Diebesgut aus Kaiserslautern entdeckt

Am Freitagmorgen konnten Beamte den Tatverdächtigen in Saarbrücken festnehmen. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie eine größere Summe Bargeld. Außerdem stellten sie eine Jacke sicher, die aus dem Diebesgut stammen soll. Der 19-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl anordnete. Der Mann schweigt bisher zu den Vorwürfen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.