Autoaufbruch-Serie in Pirmasens: Mutmaßlicher Täter geschnappt

per Mail teilen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mindestens acht Pkw-Aufbrüche in Pirmasens verantwortlich sein soll.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicherstellen. Der 38-jährige Tatverdächtige lebt nach Angaben der Polizei erst seit Mai in Pirmasens und wurde in Untersuchungshaft genommen. Seit Juli hatte die Polizei eine Serie von Pkw-Aufbrüchen mit insgesamt 36 Fällen registriert. Aktuell werden ihm acht dieser Aufbrüche zur Last gelegt - ob noch weitere Taten auf sein Konto gehen könnten, werde noch ermittelt.