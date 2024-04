"Fresh" trifft Barbershop-Musik

Wenn der Chor "Fresh" aus Kaiserslautern auf die Bühne geht, ist Spaß an der Musik vorprogrammiert. Für sein Konzert im Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio Kaiserslautern hat sich der Chor namhafte Unterstützung geholt.

Der Chor "Fresh" hat gerade ein Jubiläum gefeiert - die eingeschworene und musikbegeisterte Truppe steht seit 10 Jahren auf der Bühne. 2013 vom Kaiserslauterer Musiker Andy Dodt gegründet, steht der Chor jetzt unter der Leitung von David Punstein.

Musikalisch ist "Fresh" in vielen Genres zu Hause - von Pop über Rock bis zur klassischen Chorliteratur. Hauptsache, es macht Spaß. Deshalb sind auch Lieder von Adele oder Aerosmith im Repertoire.

"Heavy Medal Chorus" mehrfach ausgezeichnet

Beim Konzert im Emmerich-Smola-Saal in Kaiserslautern wird "Fresh" vom "Heavy Medal Chorus" unterstützt. Auch wenn es der Name kaum vermuten lässt: Es geht um Barbershop-Musik. Die Mitglieder kommen aus ganz Deutschland - und haben schon bei einigen Wettbewerben gut abgeschnitten: Im Jahr 2022 gab es die Silbermedaille des europäischen Barbershop-Chorwettbewerbs in Helsingborg/Schweden und 2016 und im vergangenen Jahr vertraten sie Deutschland im Rahmen der internationalen "Barbershop Convention" in Louisville in den USA.

Übrigens - daher stammt auch der Name des Chores: Die Mitglieder haben auch in anderen Ensembles Preise abgeräumt, meist in Form von Medaillen. Und weil die manchmal ziemlich schwer waren, wurde aus dem Ensemble eben der "Heavy Medal Chorus". In Kaiserslautern sind sie unter anderem mit a cappella Versionen von Songs von Lionel Richie, Simon & Garfunkel oder Stevie Wonder zu hören.

Karten für das Konzert am 11. Mai 2024 im Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio Kaiserslautern gibt es bei der Tourist-Information Kaiserslautern, beim Thalia Ticketservice und bei Eventim.