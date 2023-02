Hoher Sachschaden wegen Schwächeanfall am Steuer in Pirmasens

per Mail teilen

Ehe er sich versehen konnte, hat ein älterer Mann in Pirmasens eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei war die Ursache vermutlich ein kurzer Moment der körperlichen Schwäche.

Die gute Nachricht: Der 81-Jährigen kam nach Angaben der Pirmasenser Beamten mit leichten Verletzungen davon. Nach dem aufsehenerregenden Unfall im Stadtteil Winzeln sei er am Vormittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden, den der Senior anrichtete, beläuft sich allerdings auf fast 18.000 Euro.

#Winzeln aktuell #Vollsperrung nach #Unfall in der Gersbacher Straße - Bitte Örtlichkeit meiden https://t.co/nwyJ69fgPw

Senior verliert Kontrolle und löst Unfallserie aus

Vermutlich wegen eines kurzen Schwächeanfalls verlor der Mann der Polizei zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel, beschädigte zwei Schilder und kollidierte dann mit einem anderen, geparkten Wagen. Dieses Fahrzeug wurde dadurch gegen ein Hoftor geschleudert und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Straße nach Unfall in Winzeln voll gesperrt

Das Auto des 81-Jährigen wiederum landete an einer Straßenlaterne auf dem Gehweg. Weitere Personen wurden laut Polizei glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt. Während der Aufräumarbeiten war die betroffene Straße in Pirmasens Winzeln für rund zwei Stunden voll gesperrt.