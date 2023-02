Irrfahrt: 70-Jähriger verursacht in Karlsruhe sieben Unfälle

In Karlsruhe hat ein 70-jähriger Mann am Donnerstagabend sieben Verkehrsunfälle verursacht. Der Mann fuhr danach weiter, ohne sich um die Unfälle zu kümmern, so die Polizei.

Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag innerhalb kurzer Zeit für sieben Kollisionen gesorgt, ohne anzuhalten. Unter anderem rammte er ein Verkehrsschild, ein Auto und einen Fahrradfahrer. Es entstand hoher Sachschaden. Fahrrad nach Zusammenstoß mitgeschleift Zunächst ist der 70-Jährige laut Polizei in der Karlsruher Weststadt mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen und setzte seine Fahrt fort. An einer Kreuzung sei er dann auf einen 28-jährigen Radfahrer aufgefahren. Durch den Zusammenstoß sei der Fahrradfahrer auf der Motorhaube des Seniors gelandet und schließlich seitlich abgerutscht. Er wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Das Fahrrad verkeilte sich unter dem Auto des 70-Jährigen. Der schleifte es noch mehrere Meter mit sich, bevor es auf der Straße liegen blieb. Fahrt endet an Absperrpfosten Kurz darauf kollidierte der 70-Jährige laut Polizeibericht mit einem parkenden Kleinbus. Durch die Wucht schob er den Bus auf zwei davorstehende Autos. Danach prallte der Fahrer auf die Spundwand einer Baustelle und anschließend gegen einen Baum, setzte die Fahrt aber trotzdem fort. Gestoppt wurde er schließlich nach dem Zusammenstoß mit einem Absperrpfosten. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei fiel ein Alkohol- und Drogentest negativ aus. Der Führerschein des 70-Jährigen wurde einbehalten.