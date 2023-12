Haus in der Südwestpfalz über Nacht eingestürzt

Ein leer stehendes Haus in Thaleischweiler-Fröschen in der Südwestpfalz fällt Sonntagfrüh in sich zusammen. Die Feuerwehr sichert jetzt die Nachbarhäuser.

Die Anwohner der Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen haben nicht schlecht gestaunt, als sie am Morgen aus dem Fenster schauten – und ein Haus aus ihrer Straße über Nacht in sich zusammengefallen ist. Zwischen 2 und 3 Uhr am Morgen soll das leer stehende Haus eingestürzt sein, ohne dass die Nachbarschaft das wahrgenommen hätte, so Feuerwehrsprecher Sebastian Groß.

Anwohner von Thaleischweiler-Fröschen hörten Knallgeräusche

"Es gab in diesem Zeitraum wohl Knall- und Einsturzgeräusche", so der Sprecher. Alarmiert wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben aber erst gegen halb neun am Morgen. Erst bei Tageslicht habe sich gezeigt, dass das Reihenhaus eingestürzt ist.

Vor Ort angekommen hätten die Einsatzkräfte direkt damit begonnen, die Trümmer des Hauses mit einer Rettungshundestaffel abzusuchen. "Wir haben vor Ort aber Gottseidank niemanden gefunden", sagt Groß.

Warum es zu dem Einsturz kam, ermittelt aktuell die Polizei.

Bis jetzt haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass es Vandalismus in der Nacht gegeben hat.

Seit dem Morgen sind Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr sowie Statik-Experten des THW dabei, die Ruine des Wohnhauses zu untersuchen. Eine Giebelwand drohe, auf die benachbarten Gebäude zu stürzen, so der Feuerwehrsprecher. Deshalb sei die Feuerwehr dabei, die Wand nach und nach abzubauen beziehungsweise kontrolliert abzureißen.

Südwestpfalz: Einsatz der Feuerwehr dauert weiter an

Parallel dazu sei eine spezialisierte Feuerwehreinheit damit beschäftigt, einen Heizöltank in dem Gebäude leerzupumpen. Gefahr für Anwohner und Passanten bestehe nicht. Auch der Verkehr in dem südwestpfälzischen Ortsgemeinde werde nicht weiter beeinträchtigt. "Glücklicherweise befindet sich das Haus in einem Teil der Hauptstraße, in der aktuell ohnehin eine Baustelle ist", sagt Sebastian Groß.

Noch bis zum Nachmittag waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei vor Ort im Einsatz.