Mehrere Männer haben nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen Mann in einer Wohnung in Dahn angegriffen. Er sei dabei am Kopf verletzt worden.

Die Gruppe aus fünf bis sechs Personen soll bei der Tat im südwestpfälzischen Dahn Pistolen und und Messer bei sich gehabt haben. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie gemeinsam in einer Privatwohnung auf einen anderen Mann eingeschlagen. Angreifer schießen bei Flucht zwei Mal aus einer Waffe Die Angreifer seien dann geflüchtet und hätten dabei zwei Mal aus einer Waffe geschossen. Die Gruppe konnte schließlich festgenommen werden. Dabei fand die Polizei eine Schreckschusspistole und ein Messer bei den Männern. Das Opfer kam mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.