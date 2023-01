Hier können Sie sich im Westen der Pfalz auf Geschlechtskrankheiten testen lassen

Die Geschlechtskrankheit Syphilis ist in Kaiserslautern auf dem Vormarsch. Profamilia vermutet, dass es bei Tripper und Chlamydien ähnlich ist und fordert regelmäßiges Testen und Aufklärung.

Immer mehr Menschen in der Westpfalz melden sich bei der Beratungsstelle Profamilia in Kaiserslautern, weil sie den Verdacht haben, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (STI, engl.= Sexual Transmitted Infection) infiziert zu haben. Die Betroffenen berichten dann häufig von Symptomen, die zu Pilz-, Syphilis- und Tripperinfektionen passen. Das Robert-Koch-Institut hatte in seiner letzen Auswertung 2020 festgestellt, dass in Kaiserslautern auf 100.000 Einwohnende 21 mit Syphilis diagnostizierte Menschen kommen. Damit rangiert Kaiserslautern unter den Top-Städten, gemessen an der Inzidenz. Profamilia fordert deshalb bessere Aufklärung und regelmäßiges Testen. Wir erklären Ihnen, wo das in der Westpfalz geht.

Häufige sexuell übertragbaren Krankheiten (STI)

Zu den sexuell übertragbaren Krankheiten gehört HIV bzw. AIDS, Hepatitis und Syphilis. Diese drei müssen Ärztinnen und Ärzte bei Diagnose dem Robert-Koch-Institut melden. Außerdem gehören auch Tripper/ Gonorrhö, Chlamydien, Genitalherpes und Pilzinfektionen zu den bekannteren Geschlechtskrankheiten.

HIV: Schnelltest vs Labortest Labortest: Hierbei wird Blut venös entnommen. Ein HIV-Labortest ist erst sechs Wochen nach dem letzten Risikokontakt aussagekräftig. Die Auswertung des Ergebnisses kann wenige Tage in Anspruch nehmen. Schnelltest: Hierbei wird Blut aus der Fingerkuppe entnommen. Das Ergebnis liegt schon nach wenigen Minuten vor. Ein negatives Testergebnis ist allerdings erst zwölf Wochen nach dem letzten Risikokontakt aussagekräftig. Schlägt der Schnelltest an, spricht man von einem "reaktiven" Befund. Dieser muss dann durch einen Labortest bestätigt oder widerlegt werden.

Wer den Verdacht hat, sich mit STI infiziert zu haben, hat im Westen der Pfalz drei Anlaufstellen: Gesundheitsämter, Mediziner:innen und die Aidshilfe in Kaiserslautern.

Testen bei den Gesundheitsämtern der Kreise im Westen der Pfalz

Die Gesundheitsämter in Kirchheimbolanden, Kaiserslautern, Kusel und Pirmasens machen Blutentnahmen und Beratungen. Im Blut kann HIV, Hepatitis und Syphilis festgestellt werden. Um auf weitere Geschlechtskrankheiten zu untersuchen, die per Abstrich festgestellt werden, verweisen die Gesundheitsämter an Urulogen und Gynäkologinnen.

Kreis Kaiserslautern Was wird getestet? HIV, Syphilis, Hepatitis A,B, und C. Wie wird getestet? Per Blutabnahme, kostenfrei und anonym. Auch eine Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten ist möglich. Die schriftlichen Befundergebnisse müssen persönlich abgeholt werden. Eine ärztliche Beratung erfolgt bei auffälligem oder krankhaftem Befund. Wohin? Die Terminierung der Beratung und Blutabnahme erfolgt ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Telefonnummer: 0631/7105-534 oder -538 Donnersbergkreis Was wird getestet? HIV, ggf. auch auf andere (im Blut nachweisbare) Geschlechtskrankheiten. Wie wird getestet? Per Blutabnahme - bei HIV kostenfrei, bei anderen Geschlechtskrankheiten kostenpflichtig. Abstriche oder Urintests zur STI-Testung führt das Gesundheitsamt nicht durch. Benötigt werden die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen, Geburtsjahr und die ersten drei Ziffern der Postleitzahl des Wohnorts (Angaben für das Labor). Auch eine Beratung zu STI ist möglich. Die schriftlichen Befundergebnisse müssen nach zehn Tagen (verschlossener Briefumschlag) beim Gesundheitsamt abgeholt werden. Wohin? Die Terminierung der Beratung und Blutabnahme erfolgt ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Telefonnummer: 06352 / 710-500, Morschheimer Straße 9, Kirchheimbolanden Kreis Südwestpfalz Was wird getestet? HIV, Hepatitis A, B und C oder Syphilis. Wie wird getestet? Per Blutabnahme, kostenfrei und anonym. Benötigt werden die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen, Geburtsjahr und die ersten drei Ziffern der Postleitzahl des Wohnorts (Angaben für das Labor). Wer statt seiner Initialen oder eines Geburtsdatums frei gewählte Buchstaben und Zahlen angibt, erhält auch sein Ergebnis. Dafür muss er jedoch ein zweites Mal kommen. Am Telefon gibt es keine Auskunft, dafür einen Zettel beim ersten Besuch mit den angegebenen Zeichen und der Telefonnummer im Gesundheitsamt, falls die Zeichen-Kombination vergessen wird. Auch eine Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten ist möglich. Wohin? Die Terminierung der Beratung und Blutabnahme erfolgt ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Telefonnummer: 06352 / 710-500, Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens Kreis Kusel Was wird getestet? HIV Wie wird getestet? Per Blutabnahme, anonym und kostenfrei. Wohin? Die Kontaktaufnahme kann über den Sozialpsychiatrischen Dienst erfolgen. Ansprechpartner und -partnerinnen beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Kreisverwaltung Kusel sind für die VG Kusel-Altenglan: Karola Becker, Telefon: 06381 424-291, E-Mail: Karola.Becker@kv-kus.de

für die VG Oberes Glantal: Karin Ecker, Telefon: 06381 424–297, E-Mail: Karin.Ecker@kv-kus.de

für die VG Lauterecken-Wolfstein: Jonas Janzer, Telefon: 06381 424-290, E-Mail: Jonas.Janzer@kv-kus.de

Testen in Arztpraxen im Westen der Pfalz

Auch Medizinerinnen und Mediziner testen auf HIV und andere STI. Allerdings sind die Tests dann nicht anonym, das Ergebnis steht später in der Patientenakte. Die Krankenkasse übernimt die Tests nur dann, wenn sie medizinisch notwendig sind, es also schon juckt oder wehtut.

Testen bei der Aidshilfe in Kaiserslautern

Die Aidshilfe in Kaiserslautern führt HIV-Schnelltests durch. Problem dabei: So ein HIV-Antigen-Antikörper-Test ist erst sechs Wochen nach einer Risikosituation wirklich aussagekräftig. In größeren Städten wie Mannheim und Saarbrücken gibt es in den Stationen der AIDS-Hilfe sogenannte Checkpoints. Dort führen die Mitarbeitenden neben HIV-Tests auch Schnelltests auf andere STI wie zum Beispiel Syphilis, Chlamydien, Hepatitiden oder Tripper.

HIV-Schnelltests in der Aidshilfe in Kaiserslautern Was wird getestet? HIV Wie wird getestet? Per Schnelltest. Wohin? Terminvereinbarung per Telefon und Email während der Öffnungszeiten unter: hivtest@kaiserslautern.aidshilfe.de 0631/18099 Mo.: 11:00 – 14:00

Di.: geschlossen

Mi.: 12:00 – 15:00

Do.: geschlossen

Fr.: 09:00 – 14:00 Pariserstr. 23 (Eingang Bleichstr.) 67655 Kaiserslautern

Checkpoints in den AIDS-Hilfen rund um den Westen der Pfalz