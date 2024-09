Frau in Hochspeyer von Zug erfasst und getötet

per Mail teilen

Beim Versuch die Bahngleise zu überqueren, ist eine Frau am Bahnhof Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Beim Versuch die Bahngleise zu überqueren, ist eine Frau am Bahnhof Hochspeyer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall im Kreis Kaiserslautern ist es nach Angaben der Bundespolizei am Montagabend gekommen.

Die 37-jährige Frau wollte wohl eine Abkürzung vom Bahnsteig 3 auf Bahnsteig 2 nehmen - und war deswegen an einer nicht dafür vorgesehen Stelle über die Gleise gelaufen. In dem Moment näherte sich ein ICE, so die Bundespolizei. Die Lokführerin habe noch mehrmals ein Warnsignal abgegeben. Als die Frau im Gleis das bemerkte, habe sie noch versucht, das Gleisbett zu verlassen, wurde aber von dem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt.

Bahnstrecke bei Hochspeyer nach tödlichem Unfall gesperrt

Nach dem Unfall war die Bahnstrecke bei Hochspeyer über zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.