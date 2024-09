In Zweibrücken ist am Samstag das "Bäderparadies" in Brand geraten. Es entstand ein hoher Sachschaden - verletzt wurde niemand.

Das Feuer wurde am Samstagnachmittag gemeldet. Betroffen war nach Angaben der Feuerwehr die Fassade des Hallenbades. Als die Einsatzkräfte ankamen, wurde die Alarmstufe sofort erhöht, "da aus der Fassadenverkleidung bis in eine Höhe von zirka sieben Metern im Bereich der Gastronomie die Flammen schlugen". Ein Blick auf das Bäderparadies in Zweibrücken vor dem Brand. (Archivbild) SWR Brand an der Fassade des Hallenbades in Zweibrücken Das Ausbreiten der Flammen habe verhindert werden können. Fassadenteile mussten laut Feuerwehr demontiert werden, um zu schauen, wie weit sich der Brand ausgebreitet hatte. Dadurch konnten auch Glutnester innerhalb der Verkleidung abgelöscht werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden sei das Feuer gelöscht gewesen. Insgesamt waren etwa 55 Feuerwehrleute und elf Fahrzeuge aus Zweibrücken und umliegenden Ortschaften im Einsatz. Auch die Flugplatz-Feuerwehr von Triwo war vor Ort. Feuer wohl während Reinigungsarbeiten ausgebrochen Der Brand ist laut Polizei während Reinigungsarbeiten ausgebrochen. Die genaue Ursache steht noch nicht fest. An der Fassade des Zweibrücker Hallenbades ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Da das Hallenbad zum Zeitpunkt des Feuers ohnehin geschlossen war, wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt.