Zwei Verletzte bei Brand in Restaurant in Mainz

In einem Restaurant in der Mainzer Innenstadt hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Weil der Einsatzort abgesperrt wurde, kam es zu Staus rund um die Kaiserstraße.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich eines Gasgrills ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich über die Ablufteinrichtung des Lokals aus und setzten Teile eines Lagerraums in Brand. Starker Rauch zog zudem in das Treppenhaus des Gebäudes, in dem sich auch mehrere Wohnungen befinden. Das Restaurant befindet sich in einem Mehrfamilienhaus Zwei Menschen versuchten noch, das Feuer in dem Restaurant zu löschen. Das klappte jedoch nicht. Die beiden mussten danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Bewohner des Hauses mussten das Gebäude verlassen. Sie konnten später aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 27 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Staus rund um den Einsatzort in der Innenstadt Für die Dauer des Einsatzes musste die Kaiserstraße in dem Bereich voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Die Feuerwehr erinnert daran, dass eigene Löschversuche bei Bränden nur unternommen werden sollten, wenn dies gefahrlos möglich sei: "Ist der Raum bereits verraucht, besteht akute Lebensgefahr. Sachschäden können ersetzt werden, Menschenleben nicht."