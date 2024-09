"Ehrlicher Finder" in Kaiserslautern entpuppt sich als Dieb

per Mail teilen

Dumm gelaufen ist eine Diebestour für einen jungen Mann in Kaiserslautern. Er hat eine Tasche gestohlen und wollte diese später bei der Polizei abgeben. Dabei hat er allerdings ein Detail übersehen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist einer jungen Frau bereits am Samstag ihre Sporttasche aus ihrem Auto gestohlen worden. Das Fahrzeug war der Polizei zufolge in der Innenstadt von Kaiserslautern, in der Eisenbahnstraße, abgestellt. Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, ist die 20-Jährige zur Polizei gegangen, um dort Anzeige zu erstatten.

"Ehrlicher Finder" bringt Tasche zur Polizei in Kaiserslautern

Noch während die Anzeige der Frau auf der Polizeiwache aufgenommen wurde, kam ein junger Mann mit der vermissten Sporttasche auf die Dienststelle. Die habe er in der Nähe gefunden und wolle sie nun abgeben. Es fehlten, so wurde bei der Polizei festgestellt, neben der Geldbörse auch die AirPods, die kabellosen Kopfhörer, der Frau.

AirPod-Dieb überführt sich selbst

Allerdings bemerkte die Bestohlene, dass sich ihre Kopfhörer plötzlich mit ihrem Handy koppelten. Dumm gelaufen also für den jungen Mann. Die Polizei schrieb dazu, dass die Kopfhörer "dann bei dem verdutzten Überbringer der Tasche" gefunden worden seien. Die Frau bekam also neben der Sporttasche auch ihre AirPods zurück. Nur die Geldbörse blieb verschwunden.



Und der nicht ganz so "ehrliche Finder"? Der hat jetzt ein Problem, denn gegen ihn ermittelt nun die Polizei.