Der Mann, der in Baumholder mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen hat, kommt in eine Psychiatrie. Im Prozess wegen versuchten Mordes stufte das Landgericht Bad Kreuznach den Beschuldigten als schuldunfähig ein. In der Begründung hieß es, er leide seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie und werde deshalb in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. In ihrem Wohnhaus in Baumholder hatte der Mann ohne Vorwarnung auf seine Mutter eingestochen. Nachbarn konnten die Frau retten.