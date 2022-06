Rund um die Air Base Ramstein veranstalten Friedensaktivisten ab 19.6.2022 eine große Aktionswoche. Den Auftakt bildet nach Angaben der Organisatoren eine Fahrradsternfahrt. Aus mehreren Städten in der Pfalz sollen Radfahrer Kurs auf Ramstein nehmen und die US-Air Base dann umrunden. Parallel beginnt der Organisation „Stopp Air Base Ramstein“ zufolge ein einwöchiges Friedenscamp. Dieses sei das Herzstück der Aktionswoche inklusive einer Friedens- und Zukunftswerkstatt mit Workshops und Seminaren. Außerdem sind eine Abendveranstaltung mit prominenten Rednern in der Alten Eintracht in Kaiserslautern und eine Großdemonstration vor der Air Base Ramstein geplant. Diese steht kommenden Samstag unter dem Motto „Tanz der Toten“. Die Friedensaktivisten setzen sich schon länger gegen den Stützpunkt der US-Luftwaffe in Ramstein ein. Dieser sei eine der wichtigsten Militärbasen der Welt und stehe für Krieg.