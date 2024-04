Adient baut in Kaiserslautern weitere Stellen ab

Die schlechten Nachrichten beim Autositzhersteller Adient am Standort Kaiserslautern nehmen kein Ende. Weitere 40 Mitarbeiter sollen ihren Job verlieren.

Betroffen ist nach Angaben des Unternehmens das Entwicklungszentrum in Kaiserslautern. Der Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie sei zu hoch. Deswegen müsse sich der Autositzhersteller anpassen und etwa 360 Stellen europaweit umstrukturieren, wie es heißt. Das bedeutet, dass manche Mitarbeiter an andere Standorte versetzt werden. Doch der Großteil wird entlassen.

Wann werden die Stellen bei Adient in Kaiserslautern abgebaut?

In Kaiserslautern trifft das wohl Verwaltungsmitarbeiter. Wann und welche Stellen genau abgebaut werden, will Adient jetzt gemeinsam mit dem Betriebsrat besprechen. Hiobsbotschaften wie diese hat es für die Belegschaft in Lautern in den vergangenen Jahren schon öfter gegeben. Im vergangenen Jahr ist die Versuchsabteilung und im Jahr davor die Musterbau-Abteilung geschlossen worden – und die Mitarbeiter mussten gehen.