Fehlendes Personal: JVA sucht Nachwuchs

Um die Häftlinge in den Gefängnissen angemessen zu bewachen und zu betreuen braucht es Justizvollzugsbeamte. Doch genau die fehlen in Rheinland-Pfalz - viele Stellen im Land sind nicht besetzt. Aus diesem Grund bietet die Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal einen ganz besonderen Besuchertag an. Bei einem "Recruiting Day" können Interessierte sich ein Bild vom Beruf des JVA-Beamten oder der JVA-Beamtin machen und erfahren, welche Qualifikationen man für das Arbeiten im Gefängnis braucht. SWR-Reporterin Marion Mühlenkamp hat eine Teilnehmerin begleitet.