Mainzer Autorin Josi Wismar wird auf Buchmesse gefeiert

Josi Wismar hat gerade ihr Studium der Buchwissenschaften in Mainz abgeschlossen, schon startet sie als Autorin durch. Am Samstag wurde sie auf der Buchmesse mit einem Preis ausgezeichnet.

Die 25-Jährige hat auf der Frankfurter Buchmesse den Preis als Autorin des Jahres bei den Tiktok Book Awards für den deutschsprachigen Raum gewonnen. Die Kurzvideo-Plattform ehrte damit sechs Gewinnerinnen und Gewinner in verschiedenen Kategorien - abgestimmt hatten die Nutzer. Die Tiktok Book Awards waren zum zweiten Mal bei der Buchmesse vergeben worden.

Erfolgreiches Genre "New Adult"

"New Adult" heißt die literarische Richtung, in der die 25-Jährige schreibt und die immer mehr junge Frauen in die Buchhandlungen lockt. "New Adult" ist eine noch relativ junge literarische Richtung mit einer Zielgruppe im Alter von 18 bis Mitte 20. Die Bücher behandeln typischerweise die Lebenserfahrung ihrer Leserinnen und Leser - also beim Übergang zwischen Jugend und Erwachsenenalter. Zum ersten Mal gibt es für das Genre bei der Buchmesse eine eigene Halle.

Dass das Genre immer mehr Menschen anspricht, merkt auch Josi Wismar auf der Buchmesse. "Natürlich hatte ich schon mal vorher Bücher, die erschienen sind, aber dieses Jahr ist einfach ganz anders", sagte sie dem SWR. "Meine Bücher sind überall an verschiedenen Ständen und ich komme fast gar nicht mehr durch die Hallen, ohne angesprochen zu werden, weil so viele Leute einfach wissen, was ich tue, meine Bücher lesen, mir online folgen und es ist einfach so, so schön hier."

Josi Wismar ist auch mit ihren Videos erfolgreich SWR

Mit Videos erfolgreich bei TikTok

Bei ihrer Signierstunde reihten sich ihre Fans in die Schlange für eine persönliche Widmung. Viele von ihnen folgen der 25-Jährigen in den sozialen Medien. Mit ihrem Content, also ihren Videos, ist sie besonders im sozialen Netzwerk Tiktok erfolgreich. Unter dem dort beliebten Hashtag "BookTok" zeigt sie ihr Schaffen.

Neues Buchprojekt in Arbeit

Gerade arbeitet sie an einem neuen Buchprojekt. "Das spielt in London in der High Society. Das wird nochmal ein bisschen anders. Ich versuche so einen kleinen Genre-Mix, bin sehr gespannt", sagt Wismar. "Mehr kann ich noch nicht verraten, weil ich einfach sage, beim Schreiben biege ich so oft unterwegs ab. Vielleicht stimmt das am Ende alles gar nicht mehr, was ich jetzt sage."