IT-Panne bei Microsoft sorgt für Chaos

Ein Fehler bei der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike führt zu Problemen bei der Cloud von Microsoft, das sorgt weltweit für Probleme. Flughäfen stehen still, Operationen werden verschoben, Banken sind handlungsunfähig.

In Rheinland-Pfalz sind unmittelbar bisher lediglich die Filialen der Supermarktkette Tegut betroffen, dort streiken die Kassensysteme. Flughäfen, Banken und auch Krankenhäuser haben noch keine Probleme. Über die weiteren Auswirkungen für Rheinland-Pfalz wird hier aktuell berichtet.

Der Flugreise-Anbieter Ryanair ist von der Panne stark betroffen, vom Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz starten viele Flüge des irischen Unternehmens. Auf seiner Website teilt Ryanair mit, dass wegen des System-Ausfalls der Online-Check-In und Buchungen nicht möglich sind - am Flughafen gehe das aber weiterhin. Das betrifft auch die Airlines WizzAir und FlyOne. Es kommt zu verzögerten Landungen und Starts. Die Fluglininen informieren über ihre Websites. In Berlin und Hamburg musste am Freitagmorgen zeitweise der komplette Flugbetrieb eingestellt werden. Flüge von Frankfurt nach Berlin sind gestrichen worden.

Grund für Ausfall: Sicherheits-Update bei Microsoft-Dienstleister

Der IT-Sicherheitsdienstleister Crowdstrike hat Medienberichten zufolge ein fehlerhaftes Update für seine Produkte ausgespielt. Dieses wiederum habe die Cloud-Software von Microsoft gestört, deren Service Microsoft 365 weltweit von unzähligen Unternehmen genutzt wird.

Nicht betroffene Unternehmen und Institutionen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte gegenüber dem SWR, dass es keine Probleme gebe, das betroffene Programm nutze die DB nicht. Das Geschehen werde aber weiter beobachtet, weil Probleme bei anderen Unternehmen sich auf die Bahn auswirken könnten.

Auch die großen rheinland-pfälzischen Kliniken spüren bisher keine direkten Auswirkungen der Systemprobleme. Das teilten die Mainzer Uniklinik, das Marienhaus Klinikum und das katholische Klinikum Koblenz Montabaur dem SWR am Vormittag mit. In anderen Bundesländern mussten nicht dringende Operationen verschoben werden.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Digitalisierung teilte auf Anfrage mit, dass in der Landesverwaltung noch keine Ausfälle bekannt seien. Die Situation werde beobachtet. Auch die rheinland-pfälzischen Volksbanken und Sparkassen laufen störungsfrei. Am Vormittag kam es bei Geldautomaten der Sparkassen vereinzelt zu Problemen mit manchen Kreditkarten. Diese seien behoben, teilte das Finanzinstitut mit.

Der Chemieriese BASF aus Ludwigshafen und der Pumpenhersteller KSB aus Frankenthal haben dem SWR mitgeteilt, nicht betroffen zu sein. Der Paketzusteller DHL teilte am späten Freitagvormittag ebenfalls mit, dass es nur kleinere Probleme gebe und die Zustellnetze nicht gravierend beeinträchtigt seien.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beobachtet Lage

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich am Morgen zur Besprechung und weiteren Beobachtung der Lage zusammengefunden. Dort werden die Auswirkungen auf kritische Infrastruktur genau dokumentiert. Auf seiner Website teilt das BSI mit, dass nicht von einem Cyber-Angriff ausgegangen wird.

Bundesamt für Sicherheit in der Kommunikationstechnik