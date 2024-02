In Rheinland-Pfalz sind rund 36.000 Adressen von Hochwasser bedroht. Das geht aus einer Untersuchung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft hervor. Gefährdet seien damit etwa 2 Prozent der 1,4 Millionen Adressen im Land, so die Experten. Die meisten hochwassergefährdeten Gebäude stehen den Angaben zufolge im Kreis Cochem-Zell, in Koblenz und in Trier. Auch im Kreis Ahrweiler liegen viele gefährdete Adressen.