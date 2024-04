Mehr Sprachförderung für Gräfenauschule in Ludwigshafen verlangt

per Mail teilen

Auch in diesem Schuljahr sorgt die Gräfenauschule in Ludwigshafen für Schlagzeilen. 2023 hatten 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr nicht geschafft. 2024 werden es noch mehr sein. Die Schulleiterin Barbara Mächtle fordert mehr Sprachförderung an den Schulen der Stadt. Das Bildungsministerium hält dagegen. Es sei schon viel getan worden.