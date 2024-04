Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt bundesweit weitere 16 seiner 92 Filialen. Das hat der Insolvenzverwalter am Samstag mitgeteilt. In Rheinland-Pfalz muss die Galeria Kaufhof-Filiale in Mainz schließen, außerdem ein Warenhaus in Trier, wo immerhin eine weitere Filiale in der Innenstadt weiterbestehen soll.