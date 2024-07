Großbrand zerstört Scheune in Hatzenbühl

In Hatzenbühl in der Südpfalz musste die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Großeinsatz ausrücken. Eine Scheune stand lichterloh in Flammen.

Etwa 200 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die brennende Scheune in Hatzenbühl im Kreis Germersheim zu löschen. Zeugen berichteten, dass die Flammen auch auf mehrere Nachbargebäude übergriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schließlich unter Kontrolle bringen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Jockgrim sind die Hauptbrandnester gelöscht. Es wurde eine Brandwache eingerichtet. Mehrere Bewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. Unklar ist bislang, warum das Feuer ausgebrochen ist. Die Brandursache ist noch unklar, weil die Brandermittler den Brandort noch gar nicht betreten konnten. Laut Polizei sei es aktuell noch zu gefährlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Menschen in Hatzenbühl per Katwarn informiert Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden zwischenzeitlich über Katwarn dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um sich vor dem Rauch zu schützen. Um zu verhindern, dass Rauch in die Innenräume zieht, sollten zudem Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.