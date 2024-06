Die viertägige Europawahl beginnt heute mit der Abstimmung in den Niederlanden. In Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz wird am Sonntag gewählt - das ist erstmals ab 16 Jahren möglich.

In den insgesamt 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wählen die Bürgerinnen und Bürger von Donnerstag bis Sonntag das Europäische Parlament. Die Bundesregierung hat den 9. Juni 2024 - also den Sonntag - als Termin für die Europawahl in Deutschland festgelegt.

Dann sind auch etwa 3,2 Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - für die Wahl zum Europaparlament und für die Kommunalwahl, die parallel stattfindet.

Das einzige Land, in dem schon am Donnerstag gewählt wird, sind die Niederlande, am Freitag wird in Irland und Tschechien abgestimmt. Fünf weitere Länder wählen am Samstag, darunter Frankreich. Der überwiegende Teil der EU-Staaten hat wie Deutschland die Abstimmung auf den Sonntag gelegt.

In Deutschland darf erstmals ab 16 gewählt werden

In den verschiedenen Staaten der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Wahlsysteme. In Deutschland beispielsweise sind erstmals Menschen ab 16 Jahren berechtigt, bei der Europawahl abzustimmen. Für die rheinland-pfälzische Kommunalwahl gilt dagegen weiterhin das Wahlalter 18.

Bei der Europawahl darf auch in Belgien, Malta und Österreich ab 16 Jahren abgestimmt werden. In Griechenland dagegen ab 17 und in allen anderen EU-Ländern muss man mindestens 18 Jahre alt sein.

Während man in Deutschland und vielen anderen Ländern frei entscheiden kann, ob man zur Wahl geht, gibt es in Belgien, Bulgarien, Griechenland, Luxemburg und Zypern eine Wahlpflicht.

Bürgerinnen und Bürger wählen Abgeordnete aus ihrem Land

Bei der Europawahl handelt sich um eine der größten demokratischen Wahlen. Insgesamt dürfen etwa 350 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben, in Deutschland sind es fast 65 Millionen. Sie können damit Einfluss auf die zukünftige Politik der Europäischen Union nehmen.

Die Bürgerinnen und Bürger der EU wählen jeweils die Abgeordneten aus ihrem Land. Alle Wahlberechtigten haben eine Stimme. Damit wählen sie eine Partei, die eine Liste von Kandidierenden aufgestellt hat. Insgesamt werden 720 Abgeordnete in das Europaparlament gewählt. Deutschland entsendet mit 96 die meisten Abgeordneten, weil es die meisten Einwohner hat.

In RLP stehen 34 Parteien auf dem Wahlzettel

Die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz haben 34 Parteien zur Auswahl, von denen sie einer ihre Stimme geben können. Bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde bei Landtags- und Bundestagswahlen. Dadurch ziehen auch kleine Parteien, die nur wenige Stimmen bekommen, mit Vertretern ins Europaparlament ein. Hier eine Übersicht der Parteien, die zur Wahl stehen:

Briefwähleranteil in Rheinland-Pfalz höher als vor fünf Jahren

Von den rund 3,2 Millionen rheinland-pfälzischen Wahlberechtigten hat sich schon mehr als ein Drittel für Briefwahl entschieden. Das ergab eine Umfrage des Landeswahlleiters bei den Städten und Kommunen. Gut eine Woche (Stand 31.05.2024) vor der Europa- und der Kommunalwahl beantragten demnach 34,5 Prozent der Stimmberechtigten, per Brief zu wählen.

Vor fünf Jahren hatte der Anteil vier Tage vor der Wahl bei knapp 30 Prozent gelegen. Damit dürfte der Briefwahlanteil bei den bevorstehenden Wahlen höher liegen als 2019, so Landeswahlleiter Marcel Hürter.

So lief die Europawahl 2019 in RLP

Bei der Europawahl vor fünf Jahren verbuchten die Grünen in Rheinland-Pfalz den größten Erfolg. Sie kamen auf 16,7 Prozent und konnten damit ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln. Damit landeten sie auf Platz drei, hinter CDU und SPD. Die beiden großen Volksparteien mussten jeweils herbe Verluste hinnehmen.

31,3 Prozent der Wähler entschieden sich dafür, der CDU ihre Stimme zu geben. Sie wurde damit zwar stärkste Partei, im Vergleich zur Wahl zuvor verlor sie aber 7,1 Prozentpunkte. Noch größer waren die Verluste der SPD. Die Sozialdemokraten büßten 9,4 Prozentpunkte ein und kamen auf 21,3 Prozent.

Hinzugewinnen konnte dagegen die AfD, sie verbuchte am Ende 9,8 Prozent. Ebenfalls zulegen konnte die FDP, die 5,8 Prozent der Stimmen erhielt. Die Linke kam bei leichten Verlusten auf 3,1 Prozent.