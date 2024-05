Mehr als 5.000 der gut 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in Mainz den Halbmarathon absolviert. Sie bekamen an der Strecke bei gutem Laufwetter viel Unterstützung. Mehrere zehntausend Menschen säumten die Straßen in der Mainzer Innenstadt und feuerten die Läufer an. Zwei Kenianer lagen im Ziel gleichauf.