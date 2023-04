Unter Folie gereift: Erste Erdbeeren werden verkauft

Rot, süß, saftig - endlich ist es wieder soweit. Mit Beginn des Wochenendes hat in Rheinland-Pfalz die Erdbeerernte begonnen.

Bisher bremste das langgestreckte Frühjahr ohne Wärme die Erdbeerernte aus. Aber jetzt geht es endlich los. Die Ernte startete, wenn auch mit leichter Verspätung und mit geringen Mengen. Die Bauern im Land hoffen auf eine lange ertragreiche Saison.

Erdbeeren aus Folientunneln

Nach einem milden Winter und einem frühen Blühbeginn sind die Erdbeerbauern optimistisch, dass es eine gute Erdbeersaison wird. Denn selbst einige Frostnächte in den vergangenen Wochen konnte den Pflanzen so gut wie nichts anhaben, da sie unter Vliesabdeckungen in Folientunneln geschützt waren. Nur der Reifeprozess kam dadurch in Stocken.

Preise um 5,30 Euro für das Pfund

Die mannshohen Tunnel aus Kunststoff sind über die Erdbeerpflanzen gespannt und sorgen innen für höhere Temperaturen. Immer mehr Landwirte, beispielsweise rund um Mainz und Ingelheim arbeiten damit, auch der Obsthof Schüler in Mainz-Drais. Mit Erntehelfern aus Rumänien und der Ukraine gehe jetzt die Ernte los, heißt es dort auf SWR-Anfrage. Wegen der gestiegenen Lohn- und Verpackungskosten müssten die Kunden für die Erdbeeren auch tiefer in die Tasche greifen. Mit Preisen um die 5,30 Euro für das Pfund müsse gerechnet werden.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt (Symbolbild)

Erste Freilandbeeren erst ab Anfang Mai

Es wird zunächst nur wenige Erdbeeren geben, die in Hochtunneln gereift sind. Freilanderdbeeren brauchen noch Wärme und Zeit. Da das Wetter weiter kühl bleiben soll, wird der flächendeckende Verkaufsstart der heimischen Erdbeeren auf Wochen-Märkten und an den Erdbeerständen wohl erst Anfang Mai richtig losgehen.