Wechselhaftes Aprilwetter: Wann kommt der Frühling nach RLP?

Regen, Wind und kühle Temperaturen: Der April in Rheinland-Pfalz hat sich bisher sehr wechselhaft gezeigt. Dabei kam der Sonnenschein bislang vergleichsweise zu kurz.

Der April zeigt sich momentan nicht von seiner besten Seite. Von Schnee über Gewitter und Starkregen bis hin zu Sonnenschein ist schon alles dabei gewesen in dieser Woche. So richtiges Frühlings-Feeling kommt da nicht auf. Warum ist der April dieses Jahr so wechselhaft? Und wann kommt endlich der Frühling? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

"Der bisherige April weist noch nicht allzu viele Sonnenstunden auf", bestätigt Thomas Kesseler-Lauterkorn vom DWD. Bis Mitte der Woche habe der April in Rheinland-Pfalz knapp 100 Sonnenstunden zu verzeichnen gehabt. Im Vergleich zu den Aprilmonaten der letzten 30 Jahre ist das wenig. Normalerweise erreicht der April im Schnitt 183 Sonnenstunden in Rheinland-Pfalz. "Um auf diesen Schnitt zu kommen, müssten die letzten zehn Tage also noch einiges leisten", so der Experte vom DWD.

Die Regenmenge in Rheinland-Pfalz hingegen liege mit bisher 35 Millimetern Niederschlag im April im absoluten Normalbereich.

Wetterschwankungen im April nicht außergewöhnlich

Der April ist bekannt für sein wechselhaftes Wetter. Grund dafür sind die großräumige Zirkulation und die um diese Jahreszeit großen Temperaturunterschiede zwischen dem nördlichen und südlichen Europa. Je nach Wetterlage gelangen warme Luftmassen aus dem Süden oder kalte Luftmassen aus dem Norden zu uns nach Rheinland-Pfalz.

Eine schnelle Abfolge von unterschiedlichen Wetterlagen erzeugt so starke Wetterschwankungen. "Der Spruch Der April macht, was er will kommt nicht von ungefähr", sagt Kesseler-Lauterkorn. Gerade für einen Übergangsmonat seien die Wetterschwankungen nicht ungewöhnlich.

Der April verändert sich

Aus den letzten Jahren sind wir dieses wechselhafte Aprilwetter allerdings kaum noch gewohnt. Statt der schwankenden Nord-Süd-Wetterlagen seien zu dieser Jahreszeit stabile Hochdruckwetterlagen häufiger geworden. Der Monat April habe sich damit verändert und sei besonders stark vom Klimawandel betroffen. Laut DWD könne man klimabedingte Veränderungen vor allem anhand von drei Parametern feststellen: Temperatur, Sonnenschein und Niederschlag. Der April sei der Monat, dessen Durchschnittstemperatur in den letzten Jahrzehnten am meisten gestiegen ist.

Laut Kesseler-Lauterkorn habe sich der April in den letzten 20 Jahren zu einem oftmals stabilen, sonnigen und trocken-warmen Monat entwickelt. "Diese April-Monate sind häufiger geworden und werden häufiger, es ist nur nicht zwingend jedes Jahr so", so der Experte. So könne es im April sowohl zu frühsommerlichen Verhältnissen als auch zu spätem Frost kommen. Die Schwankungsbreite des Wetters für den April habe damit in den letzten Jahren sogar noch zugenommen.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Laut Wettervorhersage lässt die Sonne auch in den nächsten Tagen auf sich warten. Der Himmel über Rheinland-Pfalz bleibt überwiegend bedeckt. Vereinzelt kommt es zu kleinen Regenschauern in der Region. Allerdings sollen die Temperaturen am Wochenende auf 15 bis 17 Grad steigen. Wem die Wolken nichts ausmachen, kann bei den milden Temperaturen die Grill-Saison einläuten. Ab Anfang nächster Woche sollen die Temperaturen jedoch schon wieder sinken. Der Frühling ist also immer noch nicht in Sicht.

