Bilanz im Kreis Ahrweiler: Landrätin Weigand ein Jahr im Amt

In den Regionen, in denen die Flutkatastrophe viel zerstört hat, gibt es noch einiges zu tun. An der Ahr arbeitet Landrätin Cornelia Weigand am Wiederaufbau mit. Genau vor einem Jahr haben die Menschen im Kreis Ahrweiler die parteilose Kandidatin gewählt. Zum Zeitpunkt der Flut war sie Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, die schwer von der Flut getroffen wurde. Was hat sich im ersten Jahr seit ihrer Wahl getan? Eine Bilanz.