Am Dienstag ist es in Rheinland-Pfalz überwiegend bewölkt, zum Teil hält sich Nebel, die Sonne lässt sich kaum blicken. Die Temperaturen steigen auf maximal -1 bis 4 Grad. Es bleibt trocken. Am Mittwoch ändert sich das Wetter kaum. Am Donnerstag kann es wieder Schnee geben.