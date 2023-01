Karikaturen sind ein echter Hingucker. Sie bringen die, die sie betrachten, zum Schmunzeln oder Nachdenken. Die besten Karikaturen und Fotos 2022 wurden am Montag in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin vorgestellt und ausgezeichnet. Ab Februar sind sie auch in Rheinland-Pfalz zu sehen.