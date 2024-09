Eidechsen-Angeln für die neue Hochstraße in Ludwigshafen

Das Gelände an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen ist ein Paradies für Eidechsen. Etwa 1.000 Eidechsen leben hier - und müssen jetzt für die Bauarbeiten an der Hochstraße umziehen. Dafür werden sie geangelt.

Eidechsen sind in der Europäischen Union streng geschützt. Die Tiere dürfen durch Baumaßnahmen nicht gestört, getötet oder verletzt werden. Das macht es schwierig bei den Bauarbeiten an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen. Dort leben mehrere hundert Eidechsen. Sie müssen daher umgesiedelt werden. Ihr neues Zuhause wird eine Fläche am Rand des Stadtteils Gartenstadt. Sie ist fast so groß wie die zweistöckige Verkaufsfläche des Ludwigshafener Einkaufszentrums Rhein-Galerie. Eidechsen-Angeln nur mit Schulung Fangen darf die Eidechsen nicht jeder. Dazu ist eine bestimmte Schulung und Genehmigung notwendig. Das Eidechsenfangen ist zudem eine langwierige und mühsame Angelegenheit. Stundenlang suchen Biologinnen und Biologen dafür das Gelände nach den typischen huschenden Bewegungen ab. Naturschützer und Naturschützerinnen befürchten, dass viele Eidechsen hier jedoch auf der Strecke bleiben. Denn der Zeitpunkt sei viel zu spät, da mittlerweile Nachwuchs da sei. Außerdem sei die Fläche, in der die Tiere geangelt werden, inzwischen wieder zugewachsen, nachdem sie vor geraumer Zeit heruntergeschnitten worden war von der Stadt.