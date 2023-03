per Mail teilen

Verführerisch für Schülerinnen und Schüler auch in Rheinland-Pfalz: die neue Software Chat GPT. Sie kann Fragen beantworten, Gedichte oder ganze Aufsätze schreiben. Eine echte Herausforderung für Schulen. Und deshalb auch Thema auf der größten Bildungsmesse Europas, der Didacta, die am Dienstag in Stuttgart losgegangen ist.