per Mail teilen

Andere Bundesländer seien beim Thema Künstliche Intelligenz an Schulen schon weiter als Rheinland-Pfalz, sagt der Verband der Berufsschullehrer - und fordert von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) einen Bildungsgipfel.

Der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz (vlbs) fordert: "Wir brauchen dringend Richtlinien für die Nutzung von ChatGPT im Unterricht." Der vlbs-Landesvorsitzende Harry Wunschel sagte, es müsse geklärt werden, wie eine sinnvolle und gerechte Nutzung einer Künstlichen Intelligenz (KI) im Unterricht aussehen kann.

Einerseits gebe es Chancen, das textbasierte Dialogsystem zu nutzen - etwa für individuelles Lernen in unterschiedlichen Anforderungsstufen. Es bestehe aber auch die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler ihre Texte seltener selbstständig verfassten. "Einige Azubis erleben schon heute den Einsatz einer Künstlichen Intelligenz an ihrem Arbeitsplatz", sagte Wunschel. "Deshalb ist es gerade für den Unterricht an berufsbildenden Schulen wichtig, sich jetzt möglichst schnell mit dem Thema auseinanderzusetzen."

In anderen Bundesländern gibt es schon Leitfäden und Fortbildungen

In Nordrhein-Westfalen gebe es bereits einen Handlungsleitfaden für ChatGPT für die Schulen, in Bayern seien bereits 15 Schulen im Schulversuch KI@school unterwegs und andere Bundesländer hätten bereits breite Fortbildungsangebote, so Wunschel.

Stichwort Künstliche Intelligenz (KI): Was ist ChatGPT? Das Computerprogramm ChatGPT ist ein sogenannter Chatbot, ein Sprachassistent. Das ist eine Computer-Anwendung, die Künstliche Intelligenz verwendet, um menschenähnliche Gespräche zu führen und Benutzern Informationen oder Hilfe zu liefern. Benutzer können Fragen per Audio oder Text in Englisch oder Deutsch stellen, auf welche das System antwortet. Mit dem Ende November im Internet veröffentlichten und frei zugänglichen Sprachassistenten soll es auch möglich sein, Gedichte zu schreiben oder wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. GPT steht für "Generative Pre-training Transformer" und ist ein computergestütztes Modell, das dazu entwickelt wurde, Texte zu erzeugen. Dies geschieht auf der Grundlage von Mustern, die es aus einer großen Menge von Textdaten aus dem Internet lernt wie Nachrichtenseiten oder Sozialen Medien. GPT wurde vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI (San Francisco) entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erforschung von künstlicher Intelligenz und wird etwa von Elon Musk und Microsoft finanziert.

Am Mittwoch hatte Ministerin Hubig gesagt, dass sie Schülerinnen und Schülern die Arbeit mit Text-Robotern nicht grundsätzlich verbieten wolle. Sie sagte in einer Landtagsdebatte, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz wie ChatGPT hätten viel Potential. Sie machten das Lernen aber nicht überflüssig. Hubig sagte, die Schüler müssten wissen, wie ChatGPT funktioniert, um die Ergebnisse einordnen zu können. Das Lernen - von Lesen, Schreiben und Rechnen - werde der Textroboter nicht ersetzen. Vor allem auch nicht das kritische Denken. Es gehe darum, die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz didaktisch sinnvoll zu nutzen.

Oppositionspolitiker forderten die Landesregierung auf, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften schnell das Wissen für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu vermitteln und einen Rahmen für die Nutzung in den Schulen vorzugeben.