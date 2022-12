per Mail teilen

Familie Weinheimer aus Neustadt an der Weinstraße hat ihr Bruder und Sohn Simon verloren. Er starb im Alter von vier Jahren. Zum "weltweiten Kerzenleuchten" am Sonntag um 19 Uhr werden die Eltern von Simon wieder eine Kerze für ihn anzünden. Denn dieser Tag erinnert weltweit an verstorbene Kinder.