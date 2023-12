Mehr als 80 Landwirte aus der Region haben am Donnerstag in Trier für Staus gesorgt. Sie hatten sich am frühen Morgen mit ihren Traktoren auf dem Weg nach Trier gemacht. Ihr Treffpunkt: Der Verteilerkreis in Trier-Nord, einer der wichtigsten Knotenpunkte der Stadt. Mit der Aktion haben sie gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert.